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Giresunspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Giresunspor, yarın Alanyaspor'u konuk edecek
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşma hedefinde.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülke milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Pelupessy ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Karadeniz, Spor, Haber

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