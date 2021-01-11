Giresunspor'un, yeni stadı için heyecanlı bekleyişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor'un, yeni stadı için heyecanlı bekleyişi sürüyor

11.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:50
Giresunspor'un, yeni stadı için heyecanlı bekleyişi sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamaya başlayacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını Çotanak Stadı'nda oynamaya başlayacaklarını söyledi.

Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına 2016 yılında başlanan 22 bin 28 kişi kapasiteli stadın tamamlanarak, karşılaşmaların oynanabilir hale geldiğini belirtti.

Ligin 18'inci haftasında Giresun'da konuk edecekleri Aydeniz Et Balıkesirspor müsabakasıyla bundan sonraki süreçte rakiplerini Çotanak Stadı'nda ağırlayacaklarını ifade eden Karaahmet, bunun heyecanı içerisinde olduklarını aktardı.

Bu sezon Çotanak Stadı'nda Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşamak istediklerine vurgu yapan Karaahmet, şöyle konuştu:

"Giresun için büyük bir proje. Çok farklı duygular içerisindeyiz. Böyle bir stat Türkiye'de çok az bulunmakta. Heyecanla ilk karşılaşmamızı oynamayı bekliyoruz. Giresunspor'un hak ettiği yer ve hayali bir üst lig. İnşallah yeni stadımızla bu sezon hayalimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Karaahmet, takımın devre arası kampını Antalya'da sürdürdüğünü, süreci en iyi şekilde değerlendirerek sezonun ikinci yarısında da başarılı sonuçlara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Canan Kaftancıoğlu
Magazin Kanye West İrem Derici Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Gökhan Gönül İsmail Kartal Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor'un, yeni stadı için heyecanlı bekleyişi sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:16:09. #1.15#
title