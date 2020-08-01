Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu ertelendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
01.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:46
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıya, 721 üyeden sadece 12'si katıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü genel kurul 8 Ağustos Cumartesi gününe alındı.
Bu tarihte kongre, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA