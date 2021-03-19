Giresunspor'un girişimi sonuçsuz kaldı
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Giresunspor'un girişimi sonuçsuz kaldı

19.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:50
Giresunspor'un girişimi sonuçsuz kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu düzelmek adına yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması yönetim tarafından üzüntüyle karşılandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulübün içinde bulunduğu mali tabloyu düzelmek adına yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması yönetim tarafından üzüntüyle karşılandı.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mağaza olarak kullanılması için Giresunspor'a verilmesi planlanan Gazi Caddesi üzerindeki binanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi kulüp yönetimine hayal kırıklığı yaşattı. Kulübe ekonomik katkı sağlayacak önemli bir konunun sonuçsuz kalması Giresunspor yönetimi tarafından kulübün bir kez daha yalnız bırakıldığı şeklinde yorumlandı.

Giresunspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kulübümüze söz verilen, kalıcı gelir oluşturmak üzerine yaptığımız çalışmalardan en önemlilerinden biri olan ve mağaza olarak kullanılması planlanan binanın bize verileceği günü beklerken başka kuruma verilmesi bizim için kabul edilebilir bir olay değildir. Üzüntüyle karşıladığımız bu konu Giresunspor'un yalnızlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Elimizdeki imkanlar tek tek giderken çok uğraştığımız bu binanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verilmesine hiçbir anlam veremedik. Zaten ekonomik olarak zor günler yaşayan kulübümüzün geleceğini kurtarmak için atmaya çalıştığımız adımlar kurum müdürleri ve yöneticileri tarafından engellenip gelecek günleri riske atmaktadır. Giresunspor varsa Giresun var, Giresunspor varsa Giresun idarecileri ve yöneticileri var. Giresunspor'un kıymetini bilmeyen bu davranışları kamuoyunun takdirine bırakmaktayız" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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