Giresunspor'un deplasman galibiyeti hasreti 19 maça çıktı
TFF 1. Lig'in 10. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Giresunspor, 19 maçtır deplasmanda galip gelemiyor.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Giresunspor, 19 maçtır deplasmanda galip gelemiyor.
Yeşil-beyazlı ekip, dış sahalardaki kazanamama istatistiğini Keçiörengücü karşısında da sürdürdü.
Ankara ekibi karşısında alınan 0-0 beraberlikle Giresunspor'un deplasmanlardaki galibiyet hasreti 19 maça çıktı.
Giresunspor, en son deplasman galibiyetini 2018-2019 sezonunun 6. haftasında, 23 Eylül 2018'de İzmir'de oynanan maçta Altay'ı 1-0 mağlup etmişti.
Kötü istikrar yeni sezonda da sürüyor
Yeşil beyazlılar, 2018-2019 sezonunda deplasmanlarda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alırken, 9 maçta rakipleriyle berabere kaldı, 6 maçı ise kaybetti.
Giresunspor'un, deplasmanlardaki kötü istikrarı bu sezon da devam ediyor. Ligde geride kalan 10 maçta 5 kez rakipleriyle evinde karşılaşan Karadeniz temsilcisi, sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, bir kez de beraberlikle yetindi.
Ligde deplasmanlarda oynadığı 5 maçta yeşil beyazlılar sadece 2 gol atabilirken, kalesinde 10 gol gördü.
Giresunspor, ligde geride kalan 10 maçta elde ettiği 9 puanla 15'inci sırada yer alıyor.