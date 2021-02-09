Giresunspor'un bileği bükülmüyor
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Giresunspor'un bileği bükülmüyor

09.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:56
Giresunspor'un bileği bükülmüyor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkaran Giresunspor'un bileği bükülmüyor.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkaran Giresunspor'un bileği bükülmüyor.

Ligde 44 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi dün akşam Bursaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 9 maça yükseltmeyi başardı.

Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, AA muhabirine, Bursaspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Elde ettikleri 3 puanla Süper Lig yolunda önemli bir virajı daha aştıklarına işaret eden Ayhan, "Kalan haftalarda da başarılı sonuçlar alacak ve sezon sonunda hayalimiz olan bir üst lige yükseleceğiz. Buna inancımız tam." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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