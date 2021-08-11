Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti
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Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti

Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti
Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti
Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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