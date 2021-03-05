Giresunspor'u İstanbul'da taraftarları karşıladı
05.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:28
TFF 1. Lig'in 25. haftasında 7 Mart Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak lider GZT Giresunspor, İstanbul'a geldi.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında 7 Mart Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak lider GZT Giresunspor, İstanbul'a geldi.
Giresunspor kafilesini, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. "Lider Giresun" sloganları atan taraftarlar, futbolcularla fotoğraflar çektirdi.
Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, takım otobüsünün arkasından araçlarıyla takımın konaklayacağı otele kadar konvoy oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak