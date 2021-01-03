Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek? Giresunspor - Tuzlaspor maç özeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek? Giresunspor - Tuzlaspor maç özeti

03.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:59
Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek? Giresunspor - Tuzlaspor maç özeti

TFF 1. Lig'in 17. haftası zirve mücadelesine sahne oluyor. Giresunspor, evinde Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor. Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek?

TFF 1. Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Maç sonucu merak edilen karşılaşmalardan biri olan Giresunspor Tuzlaspor maçının detaylarını sizler için derledik.

GİRESUNSPOR TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ VE DETAYLARI

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı TRT SPOR ekranlarında yaşanıyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Ligde Giresunspor evinde 3 maçtır kazanıyor, ve sahasında 4 maçtır kaybetmiyor, son 5 karşılaşmadan Karadeniz ekibi galibiyetle ayrılarak, 32 puanla zirve yarışında yer alıyor.

16 maçta 30 puan toplayan ve 4. sırada bulunan Tuzlaspor,zirvenin 2 puan gerisinde. Geçen hafta İzmir ekibi Altay'a mağlup olan Tuzlaspor'da hedef 3 puan.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

GİRESUNSPOR İLK 11

Onurcan, Hüsamettin, Diarra, Sergen, Hayrullah, Caner Hüseyin, Uzodimma, Mehmet, Serginho, Traore, Balde

TUZLASPOR İLK 11

Angeler, Yasin, Yohou, İsmail, Erdem, Kaya, Arif, Cajic, Ahmet, Pucko, Thuram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ryan Babel Metin Oktay Mesut Bakkal
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek? Giresunspor - Tuzlaspor maç özeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 17:59:25. #1.14#
title