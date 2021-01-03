Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek? Giresunspor - Tuzlaspor maç özeti

TFF 1. Lig'in 17. haftası zirve mücadelesine sahne oluyor. Giresunspor, evinde Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor. Giresunspor - Tuzlaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman bitecek?

TFF 1. Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Maç sonucu merak edilen karşılaşmalardan biri olan Giresunspor Tuzlaspor maçının detaylarını sizler için derledik.

GİRESUNSPOR TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ VE DETAYLARI

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı TRT SPOR ekranlarında yaşanıyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Ligde Giresunspor evinde 3 maçtır kazanıyor, ve sahasında 4 maçtır kaybetmiyor, son 5 karşılaşmadan Karadeniz ekibi galibiyetle ayrılarak, 32 puanla zirve yarışında yer alıyor.

16 maçta 30 puan toplayan ve 4. sırada bulunan Tuzlaspor,zirvenin 2 puan gerisinde. Geçen hafta İzmir ekibi Altay'a mağlup olan Tuzlaspor'da hedef 3 puan.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

GİRESUNSPOR İLK 11

Onurcan, Hüsamettin, Diarra, Sergen, Hayrullah, Caner Hüseyin, Uzodimma, Mehmet, Serginho, Traore, Balde

TUZLASPOR İLK 11

Angeler, Yasin, Yohou, İsmail, Erdem, Kaya, Arif, Cajic, Ahmet, Pucko, Thuram