Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz"
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Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz"

09.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:36

- Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz" Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz.

- Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz"

ANKARA - Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Daha iyi mücadele ediyoruz ve kaybetmeden maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Zor bir deplasmanı galibiyetle geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Şengül, "Maç öncesi de ifade ettiğim gibi buraya kazanmak için gelmiştik. Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Burada yoğun bir programdan çıkan hatta devam eden yoğun bir programa rağmen her şeyiyle mücadele eden, varını yokunu ortaya koyan oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Özveri ile çalışıyorlar ve mücadele ediyorlar. İnsan üstü gayret gösteriyorlar. Giresunspor'un ve Giresun halkının bir hayali var. O hayali gerçekleştirmek için canla başla mücadele ediyorlar. Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Daha iyi mücadele ediyoruz ve kaybetmeden maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Ciddi rakiplerimiz var ama biz de ciddiye alınacak ve hedefi olan bir takımız. İnşallah pazar günü Adana Demirspor maçında da ortaya koyduğumuz bu performansı devam ettirip, Adana Demirspor galibiyeti ile yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: 'Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz'
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: 'Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz'
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: 'Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz'
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: 'Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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