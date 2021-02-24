Giresunspor teknik direktörü kim? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş nereli?

Futbol hayatı kadar teknik direktör kimliği ile de bilinen Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş nereli? Giresunspor teknik direktörü kim?

GİRESUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü eski futbolcu Hakan Keleş'tir. Hakan Keleş orta saha ve forvet oyuncusudur. Peki, Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında, nereli?

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

Hakan Keleş (d. 8 Ocak 1972, Sakarya), Türk eski futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştırmaktadır. Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım [[kaptan (futbol)|kaptanlığı]] da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.