Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Takviyelerle daha iyi olacağız

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Devre arasında takımımıza yapacağımız takviyelerle birlikte çok daha iyi hale geleceğiz. Seyirci kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de tüm Giresunluları, 20 Kasım'da oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçına davet ediyorum" dedi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Ligde geride kalan 12 haftayı değerlendirip hedeflerini anlattı. Sezon başından bu yana oyun olarak iyi bir performans gösterdiklerini ve her geçen gün daha iyiye gittiklerini kaydeden Keleş, "Ligdeki ilk 12 haftaya baktığımızda, ilk haftalarda belirli bir istikrar yakalayamasak da daha sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladık. Normalde bunu yakalamak için şüphesiz daha uzun süreler gerekir ancak biz takım olarak çok iyi bir şekilde birbirimize uyum sağladık. Önümüzde 20 Kasım'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı var. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puan kayıplarını inşallah milli arayı da iyi değerlendirerek bu maçta telafi edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Öte yandan milli aradan sonra sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan GZT Giresunspor, bu akşam tesislerde toplanarak, bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

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