Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz

44 sezon sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Keleş, "Tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarıya kötü başlayıp sonra toparladık. Ligde istediğimiz puanı da yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik, son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.