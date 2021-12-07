Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Kazanmak istiyoruz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçının zor geçeceğini ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Adana Demirspor maçında da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Öte yandan hafta içi Ankara Demirspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiği ve ameliyat olacağı bildirildi. Sezonu kapatması beklenen Akdağ'ın maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceği belirtildi.