Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık"
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Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık"

25.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:34
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Aydeniz Et Balıkesirspor galibiyeti ile ikinci yarıya istedikleri gibi başladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Aydeniz Et Balıkesirspor galibiyeti ile ikinci yarıya istedikleri gibi başladıklarını söyledi.

Hakan Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesirspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin çok önemli olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk devresinde oyun hakimiyetini tam anlamıyla elde edemediklerini aktaran Keleş, "Ancak ikinci devre sergilediğimiz baskı ile oyunu rakip sahaya taşımayı başardık. Oyuncularım elinden gelen mücadeleyi verdi. Her zaman söylediğim gibi bugün de sahada kime ne görev verdiysek hepsi üzerine düşeni yerine getirdi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un uzun yıllardır süren Süper Lig hasretine son vereceklerini vurgulayan Keleş, "İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık. Ligin ilk devresini lider olarak kapatmıştık. Çok şükür ikinci devrenin ilk karşılaşmasında da galip gelerek liderliğimizi korumayı başardık. Elde ettiğimiz üç puanın yanı sıra, rakiplerimizin de puan kaybından doğan bir fark oluştu. Aradaki farkı açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, 31 Ocak Pazar günü deplasmanda Menemenspor ile oynayacakları 19. hafta karşılaşmasını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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