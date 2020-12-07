Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız"

07.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:18
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz. Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız." dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçında alınan galibiyetin takıma büyük moral verdiğini söyledi.

Hem moral, hem de teknik olarak kendilerini hazır hissettiklerini ifade eden Keleş, "Eskişehir maçından aldığımız 3 puan bize çok iyi geldi. Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz. Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız." diye konuştu.

Keleş, ligin 13. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları rakipleri Ankara Keçiörengücü'nün lig lideri önemli bir takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu maç için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık, buradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Belki hep bunu söylüyoruz ancak yinelemek istiyorum, zor bir süreçten geçiyoruz. Takımımız yoğun bir tempoda aralıksız mücadele veriyor. 3 günde bir maç yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışarak ve istediğimiz sonuçları elde ederek hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e çıkacağız."

Takım kaptanı Eren Tozlu ise Ankara Keçiörengücü maçından alınacak 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün takım bu maça odaklandık. Eskişehirspor maçında aldığımız galibiyet takıma moral oldu. Oynayacağımız Keçiörengücü maçında da iyi bir sonuç ortaya koyarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeşil- beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşma için bugün 15.00'da havayolu ile Ankara'ya gidecek. Karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek olan Giresunspor, burada gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası
Maçın ardından - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kırağası
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: 'İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım'
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: "İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:21:44. #1.15#
title