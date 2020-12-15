Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık"

15.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:27
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İyi gidiyoruz, iyi bir hava yakaladık.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İyi gidiyoruz, iyi bir hava yakaladık. 50 yıldır süren bir hasretimiz var ve o hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Hakan Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'deki antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir maç programından geçtiklerini belirterek, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor ile 17 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacaklarını söyledi.

Yaklaşık 24 günde 8'inci maçlarını oynayacaklarının altını çizen Keleş, "Hep ligin favori takımlarıyla oynadık. Bu maçlardan da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Keleş, ligde önlerinde Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisarspor maçları olduğunu dile getirerek, "Onlardan da iyi bir sonuçla ayrılırsak ilk yarıda hedeflediğimiz puanları almış oluruz. İyi gidiyoruz, iyi bir hava yakaladık. 50 yıldır süren bir hasretimiz var ve o hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 15. haftasında oynayacakları Altınordu maçının kolay olmayacağına işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Altınordu bu ligin iyi takımlarından, iyi puan topladılar iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Bizim için zor olacağını düşünüyorum. Sahamızın biraz ağırlığından zemini çok kötü ona rağmen iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Altınordu disiplinli oynuyor, biz de onlardan daha disiplinli oynayacağız, coşkulu oynayacağız, mücadelemizi ön plana çıkaracağız. Hak ettiğimiz bir üç puanı alırız diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: 'Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz'
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Mbaye Diagne Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "İyi bir hava yakaladık" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:33:28. #1.15#
title