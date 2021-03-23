Hakan Keleş: "Bileğimizin hakkıyla bugünlere geldik"
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Hakan Keleş: "Bileğimizin hakkıyla bugünlere geldik"

23.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:49
Hakan Keleş: 'Bileğimizin hakkıyla bugünlere geldik'

Başarılarının tesadüf olmadığını ve bugünlere hak ederek geldiklerini söyleyen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "6 aydır bir davaya inandık ve bu yolda yürüyoruz.

Başarılarının tesadüf olmadığını ve bugünlere hak ederek geldiklerini söyleyen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "6 aydır bir davaya inandık ve bu yolda yürüyoruz. Bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin sonunun mutlu bitmesi tek dileğimiz" dedi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen GZT Giresunspor, ligin 27. haftasında Yılport Samsunspor'u mağlup ederek 56 puanla liderliğini korumayı başardı. Ligde en yakın rakibi Samsunspor'a 5, üçüncü Altay'a 6, dördüncü Adana Demirspor ile beşinci Altay'a 7'şer puan fark yapan Çotanaklar, 3 Nisan'da evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Giresunspor'un bugünlere bileğinin hakkıyla geldiğini dile getiren Teknik Direktör Hakan Keleş, henüz hiçbir şeyin bitmediğini de sözlerine ekledi. Keleş, "Ortada bir mücadele var, emek var. 6 aydır bir davaya inandık ve bu yolda yürüyoruz. Bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin sonunun mutlu bitmesi tek dileğimiz. Samsunspor maçında sahada basmadık yer bırakmayan, disiplinli ama kararlı oynayan, 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Şimdi önümüzde 7 tane maç kaldı. Hedefimiz bu 7 maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları toplamak. Lig sonunda da süper lige yükselmek istiyoruz. İlk olarak İstanbulspor maçına hazırlanıyoruz. Önümüzde bu maça hazırlanacağımız bir zaman var. Sakatlığı süren oyuncularımızın da iyileşmesi için iyi bir zaman. İstanbulspor'u da yenerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluğu taraftarlara armağan edeceklerini belirten Keleş, "Sezon başından bu yana hep söylediğimiz bir şey var. Giresunspor'un 44 yıllık hasretini söndürmek istiyoruz. Biz bu inanç ile mücadele ediyor ve bu şehrin taraftarına şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz. Bu süreçte taraftarımızın desteğini ve bize olan inançlarını görmek onların desteğiyle bu yolda yürümek bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. İnanıyorum Sezon sonu Şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız bizim buna inancımız tam" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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