Giresunspor şut çalıştı
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Giresunspor şut çalıştı

Giresunspor şut çalıştı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Giresunspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Giresunspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, günün ilk çalışmasını sabah kamp yaptıkları Sway Otel'in salonunda gerçekleştirdi. Akşam idmanını sahada yapan Giresunspor şut çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar sonrasında ise yarı sahada şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.Giresunspor hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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