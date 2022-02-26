Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

AA, Gültekin Yetgin - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Göztepe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Giresunspor, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title