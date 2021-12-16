Giresunspor Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son maçında deplasmanda son dakikalarda gelen golle Adana Demirspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, geçen hafta kaybettiği puanları Altay maçında telafi etmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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