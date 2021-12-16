Giresunspor Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

Giresunspor Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son maçında deplasmanda son dakikalarda gelen golle Adana Demirspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, geçen hafta kaybettiği puanları Altay maçında telafi etmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ ile kart cezalıları Flavio ve Zeki Yavru, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

 Xavi istemedi, Fener'e geliyor! Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'da buldu

Xavi istemedi, Fener'e geliyor! Kanarya yeni golcüsünü Barcelona'da buldu

 Avrupa, Aslan'ı konuşuyor! Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu

Avrupa, Aslan'ı konuşuyor! Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title