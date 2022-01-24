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Giresunspor, son 3 iç saha maçında puan alamadı

Giresunspor, son 3 iç saha maçında puan alamadı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan GZT Giresunpor, iç sahadaki son 3 maçından puan çıkaramadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan GZT Giresunpor, iç sahadaki son 3 maçından puan çıkaramadı.

Yeşil-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında 3 puan elde edemedi.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Doğu Karadeniz temsilcisi, 21. haftada Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi.

GZT Giresunspor, son olarak dün konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Geride kalan 23 haftada Giresun ekibi, iç sahada oynadığı 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 2 kez rakipleriyle berabere kaldı, 6 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa zaman içerisinde toparlanacaklarını ve ligde çıkışa geçeceklerini kaydetti.

Sezon sonunda hedefleri olan ligde kalma başarısını göstereceklerine inandıklarını dile getiren Akgün, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu grubunun bunu başarmak için canla başla mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Spor, Haber

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