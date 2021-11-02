Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında 6 kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında 6 kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri
Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

 Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

 Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title