Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı

04.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:23
Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verme hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son verme hedefiyle başladığı sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamladı.

Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Karadeniz temsilcisi, 35 puanın 20'sini iç sahada elde ederken, deplasmanlarda ise 15 puan almayı başardı.

Giresunspor, 8. haftada Ümraniyespor önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı.

Yeşil beyazlılar, son 9 karşılaşmada sahadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Son 6 maçın tamamını kazanma başarısı sağlayan Giresun temsilcisinin, 9 maçta topladığı 23 puan ise devreyi zirvede tamamlamasında önemli rol oynadı.

Son 6 maçta kalesini gole kapattı

Ligde yakaladığı çıkışın yanı sıra Giresunspor, son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Karadeniz ekibi, 11'inci haftada İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kalesini adeta gole kapattı.

Son dakikalarda attığı gollerle 10 puan topladı

Giresunspor, maçların son dakikalarında attığı gollerle 10 puan toplamayı başardı.

Son dakika golleriyle yeşil-beyazlılar, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 4-3 ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı.

44 yıllık Süper Lig özlemi

1970-1971 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne (Süper Lig) yükselen Karadeniz temsilcisi, 5 sezon burada mücadele etti.

Trabzonspor'un ikinci şampiyonluğunu kazandığı 16 takımlı 1976-1977 sezonunda ise son sırada yer alarak bir alt lige düştü.

Giresun ekibi, o sezondan itibaren Süper Lig'e yükselemezken, kulübün bir üst lig özlemi 44 yıldır devam ediyor.

Başkan Karaahmet: "Takımımıza güveniyoruz"

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet, AA muhabirine, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligin ikinci yarısında da aynı özveriyi, çalışkanlığı ve mücadeleyi ortaya koyacaklarını vurgulayan Karaahmet, "Takımımıza güveniyoruz. Giresun'un 44 yıllık Süper Lig özlemi var. Bu 44 yıllık özlemi sonlandırma adına sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor, sezonun ilk yarısını lider tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:28:12. #1.14#
title