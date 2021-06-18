Giresunspor sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayacak
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın 2021-2022 sezonu ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştireceği belirtilerek, "1 Temmuz Perşembe günü Erzurum'da toplanarak çalışmalarına başlayacak olan takımımız, 16 Temmuz Cuma günü ilk etap çalışmalarını tamamlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin