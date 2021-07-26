Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye
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Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye

Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor, Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor, Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Kolombiyalı stoper Perez, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampa katılarak çalışmalara başladı.

En son Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı Alexis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


- Giresun
Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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