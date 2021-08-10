Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı
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Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz  Panathinaikos takımından ortasaha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, daha önce Paris Saint-Germain, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve son olarak Panathinaikos formalarını giymişti.


Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Giresunspor, Sankhare ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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