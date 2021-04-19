Giresunspor şampiyonluk hedefine odaklandı
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Giresunspor şampiyonluk hedefine odaklandı

Giresunspor şampiyonluk hedefine odaklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehrin 44 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." dedi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehrin 44 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." dedi.

Keleş, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, 31. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçında oyuncularının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

Rakipleri karşısında sahaya galibiyet düşüncesi ile çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Keleş, ligin 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Altınordu karşılaşmasına odaklandıklarını, hedeflerinin İzmir'den galibiyetle dönmek olduğunu vurguladı.

Keleş, ligde 3 önemli maçları bulunduğuna ve her birinin adeta final niteliği taşıdığına işaret ederek, "Ligde zor ve önemli haftalara girdik. İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehrin 44 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." diye konuştu.

Keleş, kendilerine destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

TFF 1. Lig'de GZT Giresunspor, 63 puanla son 3 haftaya girilirken lider durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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