Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
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Giresunspor sağlık kontrolünden geçti

Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'un futbolcuları, yeni sezon öncesinde Ordu'da sağlık kontrolünden geçti.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'un futbolcuları, yeni sezon öncesinde Ordu'da sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-beyazlı futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçmeye başladı. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Giresunspor futbolcuları, Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu'nun imzalamış olduğu sağlık sponsorluğu anlaşması sonrasında Medical Park Ordu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Futbolcular hastanede ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, genel cerrahi, nöroloji, kulak burun boğaz, göz sağlığı ve hastalıkları polikliniklerindeki tetkiklerinin ardından EKG, EKO, solunum fonksiyon testi, radyoloji ve EFOR testinden geçti.

Takım kaptanı Eren Tozlu, kısa süre sonra sezon hazırlıklarının başlayacağını ve Süper Lig'de mücadele edecek olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "44 yıl sonra bu takım Süper Lig'de, bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Önemli olan bu ligde başarılı olabilmek, çok uzun bir süre sonra bu başarı yakalandı. Bunun değerli olabilmesi için sağlam temeller atılıp, uzun süre bu ligde kalmak lazım. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yapıp, daha sonra ilerleyen süreçte iyi bir şekilde sezonu bitiririz" dedi.

Takımın Brezilyalı oyuncusu Serginho ise, "Çok uzun süredir, 44 yıldır bekleyen bir Giresunspor vardı, bu hasreti dindirdiğimiz için çok mutluyuz. Gelecek sezon için de elimizden geleni yapıp en iyi sonucu alacağız. Taraftarlar da çok uzun süredir bekliyorlardı. Umarım, bu bekleyiş ve umut çok güzel bir şekilde sonuca dönüşür ve elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı. - ORDU

Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
Giresunspor sağlık kontrolünden geçti
Giresunspor sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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