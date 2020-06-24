Giresunspor play-off yarışında iddialı hale geldi TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son 6 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle play-off yarışında iddiasını ortaya koydu.

Yeşil beyazlılar, dün sahasında erteleme maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, İstanbulspor'u yenerek oynadığı son 6 maçta 5'inci galibiyetini almış oldu.

Yeşil beyazlılar, Boluspor (2-0), Eskişehirspor (2-0), Keçiörengücü (1-0), Adanaspor (3-1) ve İstanbulspor (2-1) karşısında sahadan 3 puanla ayrılırken, Osmanlıspor ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Giresunspor, 6 maçta elde ettiği 16 puanla ligde üst sıralara hızla tırmanırken, play-off yarışında da iddialı duruma geldi.

Bu sezon oynadığı 29 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve 8 beraberlikle 44 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ligde 8'inci sırada yer alıyor.

Akgün: "İnancımız tam"

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Sinan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Son 6 maçta 5 galibiyet elde ederek play-off yarışı içerisine girdiklerini belirten Akgün, "Kalan 5 maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacağız. Bu avantajımızı iyi değerlendirerek sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimize ve hedefimize ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA