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Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Giresunspor, play-off hedefine odaklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştıkları play-off hedefine yaklaştıklarını söyledi.

12.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:52
Giresunspor, play-off hedefine odaklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştıkları play-off hedefine yaklaştıklarını söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç hafta üst üste mağlup olmalarıyla bozulan morallerin üç maçlık galibiyet serisiyle yerine geldiğini belirtti.

Önlerinde kazanmaları gereken çok önemli üç maç daha olduğunu vurgulayan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynadığımız Keçiörengücü maçını kazanmak önemliydi. Bu maçla birlikte üç hafta üst üste kazanarak uzaklaştığımız play-off hedefine de yaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki Osmanlıspor, Adanaspor ve kar yağışı nedeniyle yarıda kalan İstanbulspor maçlarından 9 puan almak istiyoruz. Bu üç takım da bizden geride ve kazanabilecek olduğumuz takımlar. Kazanmamamız için hiçbir sebep yok. Buradan çıkaracağımız maksimum puan hedefimizi belirleyecek."

Usta, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor'un ligde kalma savaşı verdiğine dikkati çekerek, "Zor bir deplasman olacak, mücadeleyi kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Ligde her takımın her takımı yenebileceğini bu haftaki sonuçlar gösterdi. Kazanılmayacak bir maç yok, yeter ki birlik olalım, beraber olalım." şeklinde konuştu.

Taraftarların bundan sonra takıma daha çok destek vermesi gerektiğinin altını çizen Usta, taraftar desteğinin maç kazanmada çok etkili olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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