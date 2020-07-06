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Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı alındığını açıkladı.

Giresunspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı
06.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:43

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı alındığını açıkladı.

Eren, yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren başkanlık yaptığını hatırlatarak, "Bu göreve talip olurkenki amacımız; Doğu Karadeniz'in eski adıyla 1. Lig'de şimdiki adıyla Süper Lig'de ilk mücadele eden ilk takımı olan güzide kulübümüz Giresunspor'u, yıllardır özlemini çektiği Süper Lig'e yeniden çıkarabilmekti. 2019-2020 sezonu öncesi tek hedefimizi Süper Lig olarak belirledik ve bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yapıp lige başladık. Ancak sezona çok kötü bir giriş yaptık, ilk 4 maçımızda sadece 1 puan alabildik ve bu sonuçların ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırıp, takımımızı Hakan Kutlu'ya emanet ettik. Hakan Hoca yönetiminde iyi bir çıkış yakaladık" dedi.

Eren, korona virüs salgınının takımı her anlamda olumsuz etkilediğini belirterek, "Haftalar ilerledikçe sezon başında kaybettiğimiz puanları telafi etmeye başladık. Ancak takım olarak formda olduğumuz bir dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sebebiyle liglere verilen uzun ara takımımızı her anlamda olumsuz etkiledi. Korona virüs sürecinin peşinden ligler yeniden başladığında 19 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında biri erteleme müsabakası olmak üzere üst üste 4 maç oynamak zorunda kaldık" diye konuştu.

Ligin kalan kısmında prestij mücadelesi vereceklerini belirten Eren, "Bu yoğun maç trafiğinin ilk iki müsabakasını kazanıp play-off için yeniden avantajlı hale geldik. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı bunun devamını getiremedik. Üç günde bir maç oynamamızın verdiği fiziksel ve mental yorgunluğa sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızın çokluğu da eklenince son üç maçımızı kaybederek play-off şansımızı kaybettik. Gelinen nokta itibariyle bundan sonra ligde prestij mücadelesi vereceğiz ve 34 haftalık maraton sonunda ligi en iyi yerde tamamlamaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Eren, Giresunspor'un önünü açmak için olağanüstü kongre kararı aldıklarını dile getirerek, "Öncelikle görev yaptığımız süre zarfında büyük Giresunspor taraftarları başta olmak üzere bizlere inanıp güvenen, maddi manevi destekte bulunan, bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Ancak saha sonuçlarında istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız için, Giresunspor'umuzun önünün açılması için kulübümüzü olağanüstü kongreye götürmenin en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Kongre tarihini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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