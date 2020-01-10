Giresunspor, Marko Milinkovic'i transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı.
10.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Sırp orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Milinkovic ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.
Kaynak: AA
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