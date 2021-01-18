Giresunspor, ligin ikinci yarısında da başarıyı hedefliyor
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Giresunspor, ligin ikinci yarısında da başarıyı hedefliyor

18.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:38
Giresunspor, ligin ikinci yarısında da başarıyı hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, amaçlarının sezon başından bu yana hedefledikleri Süper Lig hasretini bitirmek olduğunu ve takımına çok güvendiğini ifade etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, amaçlarının sezon başından bu yana hedefledikleri Süper Lig hasretini bitirmek olduğunu ve takımına çok güvendiğini ifade etti.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da sürdürdükleri devre arası kampını tamamlayarak kente döndüklerini belirtti.

Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini kaydeden Keleş, yarından itibaren de ligin 18'inci haftasında oynayacakları Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını aktardı.

Keleş, sezonun ikinci yarısında kendilerini çok zorlu sürecin beklediğine işaret ederek, "İkinci yarıda, ilk devrede oynadığımız oyunun çok daha fazla üzerine çıkmak istiyoruz. Mücadeleden asla kopmayacak, elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. İyi bir hava yakaladık ve bu havayı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İyi bir takımları olduğunu ve oyuncularına sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Biz bu işin üstesinden gelebilecek kaliteye sahip bir takımız. Amacımız sezon başından bu yana hedeflediğimiz Süper Lig hasretini bitirmek. Takımıma çok güveniyorum. Hepsi birbirinden yetenekli oyuncular. Hangi oyuncumuza görev verdiysek, kimden ne istediysek hepsini yerine getirdiler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum."

Keleş, sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Mehmet Taş'ın tedavilerinin sürdüğünü de belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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