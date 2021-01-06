Giresunspor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak
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Giresunspor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak

06.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:08
Giresunspor ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına 8 Ocak Cuma günü Antalya'da başlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına 8 Ocak Cuma günü Antalya'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ocak Pazartesi günü izine çıkan takımın, 8 Ocak Cuma günü Antalya'da toplanacağı belirtildi.

Takımın 16 Ocak'a kadar hazırlıklarını Antalya kampında sürdüreceği belirtilerek, "16 Ocak'ta Giresun'a dönecek takımımız, ikinci devrenin ilk karşılaşması olan Aydeniz Et Balıkesirspor maçının hazırlıklarına Giresunspor Tesisleri'nde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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