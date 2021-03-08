Giresunspor, ligde bu sezon üst üste ikinci kez kaybetti
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Giresunspor, ligde bu sezon üst üste ikinci kez kaybetti

08.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:09
Giresunspor, ligde bu sezon üst üste ikinci kez kaybetti

TFF 1. Ligin 25. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan lider GZT Giresunspor, bu sezon art arda ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

TFF 1. Ligin 25. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan lider GZT Giresunspor, bu sezon art arda ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

44 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon sonlandırma hedefinde olan yeşil beyazlılar, Altay'ın ardından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da kaybederek, bu yolda çok ciddi yara aldı.

Giresunspor, 31 Ekim 2020 tarihinde kendi sahasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 kaybetmiş ve o karşılaşmanın ardından 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

12 maçı da üst üste kazanarak kulüp rekoru kıran Doğu Karadeniz temsilcisinin, serisine 24. hafta Altay sahadan 3 puanla ayrılarak son verdi.

Giresunspor, İzmir temsilcisinin ardından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da mağlup oldu ve son 2 haftada aldığı yenilgilerle bir üst lig yarışında ciddi yara aldı.

Giresun temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 9 haftanın kaldığını söyledi.

Akgün, 12 Mart Cuma günü 26. haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kendi sahalarında ağırlayacaklarını ve maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son 2 maçımızı kaybettik. Zorlu bir süreçteyiz. İnişli çıkışlı maçlar olabilir. Giresunspor büyük bir camia. Aldığımız mağlubiyetlerin olumsuz etkilerini üzerimizden atacak kadroya sahibiz. 26. haftada oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması kazanarak ligde yeniden toparlanacak ve çıkışa geçeceğiz. Kalan 9 maçımızdan da en iyi sonuçlarla ayrılacak, sezon sonunda 44 yıllık Süper Lig özlemine son vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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