Giresunspor liderliğini sürdürdü
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Giresunspor liderliğini sürdürdü

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Giresunspor liderliğini sürdürdü

GZT Giresunspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

GZT Giresunspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 29. haftaya 54 puanla ikinci sıradaki Samsunspor'un üç puan önünde 57 puanla lider giren GZT Giresunspor, dış sahada küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'la karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek üç puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlı takım, ligde normal sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmek için önemli bir avantaj elde etti.

Süper Lig'e 44 yıldır hasret olan GZT Giresunspor, ligin 30. haftasında 13 Nisan Salı günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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