Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: "Hedefimiz ligde kalıcı olmak"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalıcı olmayı ve Giresunlulara daha büyük başarıların mutluluğunu yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, ligde kalıcı olmayı ve Giresunlulara daha büyük başarıların mutluluğunu yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, TFF 1. Lig'de çok zorlu 34 haftalık süreç geçirdiklerini, yönetim kurulu, teknik heyet, oyuncular ve Giresun halkının oluşturduğu birliktelik sayesinde bir üst lige çıkmayı başardıklarını belirtti.

Başkan Hakan Karaahmet önderliğinde kalbi Giresun ve Giresunspor için atan bir yönetim kurulları olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen gecemizi gündüzümüze katarak 34 hafta mücadele ettik. Çok çalıştık, sıkıntı çektik. Ancak sezon sonunda hedefimize ulaştık. Giresunluların Süper Lig hayalini gerçekleştirmek 44 yıl sonra Hakan Karaahmet başkanlığındaki yönetim kurulumuza nasip oldu. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz."

Ayhan, Süper Lig'de işlerinin hiç de kolay olmayacağına iyi bildiklerini ifade ederek, öncelikle GZT Giresunspor'un ligde kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kulübün mali yapısına uygun ve kendilerini hedefe taşıyacak oyunculardan kurulu kadro oluşturacaklarına işaret eden Ayhan, "Hedefimiz gelecek sezon Giresunspor'un başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak. Ligde elde edeceğimiz sonuçlarla adımızdan söz ettireceğiz. Giresunlulara daha büyük başarıların mutluluğunu yaşatacağız." diye konuştu.

Ayhan, camiaya, kulübe sağlanan maddi ve manevi desteklerin artarak sürmesi çağrısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak