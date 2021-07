Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'ten kombine bilet açıklaması Açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, kombine biletlere taraftarların gösterecekleri ilginin, Süper Lig mücadelesinde kulübe ekstra güç ve motivasyon sağlayacağını, daha büyük başarıların önünü açacağını belirtti.

Karaahmet, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig özlemini çok büyük mücadeleler vererek sonlandırdıklarını vurguladı.

Giresunspor'un elde ettiği bu büyük başarıda pek çok olumsuzluklar ve güçlüklerle başa çıktıklarını işaret eden Karaahmet, Giresunspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için her türlü fedakarlıkta bulunduklarını ve her zaman kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

Karaahmet, kendileri için Giresunspor'un her şeyin üstün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burada olduğumuz sürece de Giresunspor'un tüm haklarının sonuna kadar savunucusu olacağız. Bu süreçte yanımızda olan herkesle bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Giresunspor'a zarar verecek her türlü düşünce, tavır ve davranışın karşısında her zamanki gibi dimdik duracağız. Giresunspor'u sevdiğini söyleyen herkes de Giresunspor'un çıkarlarının ve menfaatlerinin yanında dimdik durmalıdır. Bu takım ne benim, ne de bir başkasının takımıdır, bu takım milyonların takımıdır. 44 yıl sonra mücadele edeceğimiz Süper Lig'de kalıcı başarılar elde etmek istiyorsak her koşulda bu takıma sahip çıkmak ve bu takımın çıkarlarını, menfaatlerini düşünmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır."

Satışa çıkarılan kombine biletlerin, Giresunspor için hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük önem taşıdığına işaret eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kombine biletlere taraftarlarımızın gösterecekleri ilgi, Süper Lig mücadelemizde kulübümüze ekstra güç ve motivasyon sağlayacaktır, daha büyük başarıların önünü açacaktır. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon taraftarı bulunan Giresunspor camiasının bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımız tamdır.

Bu konu üzerinden sosyal medya aracılığıyla Giresunspor'a yön vermeye, yol haritası çizmeye çalışanların, Giresunspor'un menfaatlerinden uzak bu tutum ve davranışlarını doğru bulmuyorum. Bu kişiler, bu şekilde devam ederlerse bu onların kendi tercihleri olacaktır. Bizim ve büyük Giresunspor camiasının tercihi bellidir. Bizim tercihimiz Giresunspor'dur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin