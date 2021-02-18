Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor"

18.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:22
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet:

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde lider durumda bulunan Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takım olarak çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde lider durumda bulunan Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takım olarak çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun ikinci yarısında da istikrarlı grafiklerini sürdürdüklerini belirtti.

Devre arasında takıma takviye yapmadıklarını, başarılı kadroyu koruduklarını ifade eden Karaahmet, bunun da karşılığını aldıklarını dile getirdi.

Karaahmet, Süper Lig hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydederek, "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor. Önümüzdeki sezon Giresunspor'u Süper Lig'de göreceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir görev." diye konuştu.

Verdikleri mücadeleye tüm Giresunluların da dahil olduğunu aktaran başkan Karaahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Giresunspor'un sportif başarı anlamında bugün itibarıyla bulunduğu yer, tüm hemşehrilerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı. Geçmiş tarihinde çok olmayan bir başarı hikayesi yazılmaya devam ediliyor. İnşallah bu böyle devam edecek. Giresun'un en önem markası, birleşebildiği tek marka Giresunspor. Bu birliktelik şu anda ciddi anlamda sağlanmış durumda. Bunu sağladığımız için mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Osman Kavala Pervin Buldan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:48:44. #1.16#
title