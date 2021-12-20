Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Olgun: "Hedefimiz Başakşehir karşısında da kazanmak"

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak GZT Giresun spor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, rakipleri önünde kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla iyi bir grafik yakaladıklarına işaret etti.

Kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Olgun, GZT Giresun spor'un oynadığı oyun ve verdiği mücadeleyle tüm spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çektiğini kaydetti.

Ligin 18. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Olgun, "Hedefimiz Başakşehir karşısında da kazanmak. Bunu başaracağımıza inancımız tam. Elde edeceğimiz 3 puanla üst sıralara doğru tırmanışımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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