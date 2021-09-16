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Giresunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Giresunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında 19 Eylül Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında 19 Eylül Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, taktiksel çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanda geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Douglas da yer aldı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri
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Haber: Giresunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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