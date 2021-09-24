Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler
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Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 7. hafta karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 7. hafta karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Ligde 7. hafta hakemler açıklandı. 26 Eylül 2021 Pazar günü Giresun Çotanaklar Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da oynanacak olan GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu oldu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber: Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler
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