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Giresunspor-Kasımpaşa maçı öncesi stat önünde aşı çadırı kurulacak

Giresunspor-Kasımpaşa maçı öncesi stat önünde aşı çadırı kurulacak
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü oynanacak GZT Giresunspor-Kasımpaşa karşılaşmasına gelen taraftarlar için stat önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kurulacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü oynanacak GZT Giresunspor- Kasımpaşa karşılaşmasına gelen taraftarlar için stat önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kurulacak.

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, AA muhabirine, Türkiye Futbol Federasyonunun statlara giriş için 3. doz aşı şartı getirdiğini anımsattı.

Hem bu şartın yerine getirilmesi hem de genç nüfusa daha fazla ulaşarak aşılama oranının artırılması hedefiyle GZT Giresunspor-Kasımpaşa karşılaşmasının yapılacağı 16 Ocak Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi önünde bir çadır kuracaklarını belirten Bulut, uygulamayla aşıya daha kolay ulaşım imkanı sunacaklarını ifade etti.

Giresunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada ise 16 Ocak Pazar günü oynanacak Kasımpaspor karşılaşması öncesi Çotanak Spor Kompleksi önünde 12.00-16.00 saatleri arasında aşı çadırının hizmet vereceği kaydedildi.

Henüz 3. doz aşısını olmamış taraftarların, burada aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma girebilecekleri vurgulanarakr, "Maç günü sistemde yaşanabilecek yoğunluktan dolayı bilet yüklemelerinde sorunlar olabileceğinden, taraftarlarımızın aşılarını maç gününe bırakmamalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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