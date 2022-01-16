Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Kasımpaşa maçı şifresiz mi?

Spor Toto 1. Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Giresunspor - Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Giresunspor - Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor