HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Giresunspor, kamp için Erzurum'a gidiyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 32 genç futbolcunun katıldığı Giresun kampında 4 gün süren çalışmalar sonucunda Giresunlu 10 genç futbolcuyu, Erzurum'da yapılacak A Takım kampına dahil etti.

Giresunspor, kamp için Erzurum'a gidiyor
16.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:00

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 32 genç futbolcunun katıldığı Giresun kampında 4 gün süren çalışmalar sonucunda Giresunlu 10 genç futbolcuyu, Erzurum'da yapılacak A Takım kampına dahil etti.

Aksu mahallesindeki Giresunspor tesislerinde 4 gün süren Giresun Kampı, Giresunlu 32 genç futbolcunun katılımıyla tamamlandı. Teknik Direktör Hakan Keleş genç futbolcularla tek tek ilgilendi. Giresun Kampının ardından 10 genç futbolcu, Erzurum'da yapılacak olan A Takım kampına dahil edildi.

Giresunspor'da futbolculari teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıkmasının ardından yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 09.30'da kamp için Erzurum'a hareket edecek. Erzurum'daki ilk antrenmanın yarın saat 18.00'da yapılacağı bildirildi. Yapılacak transferlerin ise doğrudan kampa katılacağı belirtildi.

Erzurum'da yapılacak kampa katılacak futbolcular ise Mehmet Taş, İshak Doğan, Onurcan Piri, Ercan Anapa, Semih Kavrazlı, Ahmet İpekçi, Saruhan Bolat, Alperen Aydın, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Şükrü Kara, Cevat Can Ekinci, Göktan Cörüt, Berkay Doğanay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Doğanay Aygün, Oğuzhan Öztürk, Erolcan Akdağ, Himmet Ertürk, Marko Milinkoviç, Berkant Yıldır, Cihat Topatan ve Tolgahan Acar olarak açıklandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Güncel
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak Güncel
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimcinin başı belaya girdi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Tamer Tuna Metin Oktay Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Giresunspor, kamp için Erzurum'a gidiyor - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:26:20. #1.15#
title