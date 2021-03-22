SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
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SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

22.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:55

SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandıTayfur KARA / SAMSUN, (DHA) - Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı.

SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA) - Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Samsun-Ordu Karayolu'nun Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Konuk ekip kafilesi, bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yola devam ederek Giresun'a döndü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde taşlı saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışma sonucu otobüse taş atan şüphelinin S.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına alındıktan sonra olay yerinin jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. S.K.'nın verdiği ifadede otobüse taşlı saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
SPOR Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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