Giresunspor, Jonathan Del Valle ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı

Giresunspor'da transfer çalışmalarına devam eden yönetim kurulu, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirdi ve Jonathan Del Valle'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK formasını giyen Venezuelalı oyuncu Erzurum'a geçerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Türkiye'de Kasımpaşa ve Bursaspor'da forma giyen Del Valle, Gazişehir formasıyla 58 resmi lig maçına çıkarken 15 kez de gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Jonathan Del Valle için çarşamba günü Giresun'da imza töreni düzenlenecek. - GİRESUN

Kaynak: İHA