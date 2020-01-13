Giresunspor İzmir deplasmanından 3 puan hedefliyor

13.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:28

TFF 1. Ligin 18'inci haftasında 17 Ocak Cuma günü deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini mağlup ederek ikinci devreye iyi başlamak istediklerini söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdikleri ikinci etap kampıyla sürdürdüklerini belirtti.

Ekol Göz Menemenspor'un da ligde üst sıraları hedeflediğini, bu nedenle kendilerini çok zorlu bir 90 dakikanın beklediğini iyi bildiklerini ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. 3 puan elde ederek play-off potasındaki takımlarla puan farkını azaltmak istiyoruz. Rakibimizin de hedefi üst sıralar. Bu nedenle çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. İki takım için de kazanmak kolay olmayacak. Ancak biz sonuna kadar mücadele ederek, 3 puana ulaşmayı arzu ediyoruz."

Kutlu, ligin ikinci yarısı için umut olduklarını dile getirerek, sezon sonunda Giresunspor'u hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA