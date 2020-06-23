Giresunspor - İstanbulspor maçının ardından - Giresunspor - İstanbulspor maçının ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğiz" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı: "Bundan sonraki maçlarda daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız" TFF 1. Lig'in 21.

- Giresunspor - İstanbulspor maçının ardından

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğiz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı: "Bundan sonraki maçlarda daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız"

GİRESUN - TFF 1. Lig'in 21. haftasında ertelenen Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması, Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında ertelenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor - İstanbulspor müsabakası Giresunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "3 tane pozisyonumuz vardı 2'sini gole çevirdik. Oyuncular gerçekten iyi şeyler yapmaya devam ediyorlar. Zaten göreve geldiğimizde onlara sonuna kadar inandığımızı sürekli söylemiştik. Bugün maçtan önce 3 tane çok değerli oyuncumuz olmamasına rağmen biz hiç mazeret göstermeden diğer oyuncularımızın farklı özellikleriyle onların yokluklarını kapatabileceklerini biliyorduk. Oynayan oyuncularımızla bugün gerçekten her şeylerini ortaya koydular. Geçen hafta sağ bek olarak kullandığımız Mehmet Taş hem oyun olarak iyi şeyler yaparken hem de golde katkı sundu. Ben takım günlüklerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bizim takımın sporculuk yetenekleri üst düzeyde. Birliktelikleri daha önemli bizim için her geçen hafta üzerine koyarak herkese gösteriyorlar. 3 gün sonra çok önemli olan Adana Demirspor maçına gideceğiz. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçla döneriz. Sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Orhan Çıkrıkçı: "İyi oyunun sonunu getiremedik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise müsabakaya iyi başladıklarını ama sonunu getiremediklerini belirterek, "İyi oynadık, iyi başladık, iyi toplara çıktık. Ama sonucu elde edemedik. Rakip geldiği 3 tane pozisyonda 2'sini golle sonuçlandırdı. Yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA